"Ювентус" определился с альтернативой Гризманну

Туринский "Ювентус" определился с альтернативой форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, который стал для "старой синьоры" главной трансферной целью на ближайшее лето.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, в случае, если по окончанию текущего сезона подписать француза так и не удастся, чемпион Италии будет готов переключить свое внимание на ведущего нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

Напомним, Дешам высказался о своем возможном возвращении в "Ювентус". | soccernews.ru