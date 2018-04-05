"Ювентус" определился с альтернативой Гризманну

Теги ювентусантуан гризманнэдинсон кавани

"Ювентус" определился с альтернативой ГризманнуТуринский "Ювентус" определился с альтернативой форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, который стал для "старой синьоры" главной трансферной целью на ближайшее лето.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, в случае, если по окончанию текущего сезона подписать француза так и не удастся, чемпион Италии будет готов переключить свое внимание на ведущего нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

Напомним, Дешам высказался о своем возможном возвращении в "Ювентус". | soccernews.ru

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