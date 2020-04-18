"Ювентус" определился с альтернативой Икарди и Жезусу

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"Ювентус" определился с альтернативой Икарди и Жезусу

Туринский "Ювентус" продолжает искать нового центрального форварда, который будет играть в паре с Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось об интересе "старой синьоры" к Мауро Икарди и Габриэлу Жезусу, однако есть клуба ещё один вариант.

По информации Turrosport, "Ювентус" нацелился на нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика, чья рыночная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

26-летний поляк также интересен "Милану", "Интеру" и "Атлетико". В текущем сезоне он забил 12 голов в 22 матчах. 

Не пропустите: "Ювентус" не смог купить Жезуса из-за Гвардиолы. | http://soccernews.ru
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