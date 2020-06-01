"Ювентус" определился с будущим 42-летнего Буффона

Туринский "Ювентус" решил продлить контракт с вратарём Джанлуиджи Буффоном, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, стороны уже договорились о заключении нового соглашения, которое будет рассчитано до лета 2021 года.

Ожидается, что в скором времени "старая синьора" официально объявит о подписании контракта с 42-летним ветераном.

Буффон в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 11 матчей и пропустил 9 голов. Голкипер выступает за туринский клуб с 2001 года за исключением одного сезона в ПСЖ.

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