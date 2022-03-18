"Ювентус" определился с будущим Аллегри

Фото сайт "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не покинет свой пост, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство клуба не собирается увольнять 54-летнего специалиста, однако намерено заменить некоторых членов его тренерского штаба.

Напомним, что на этой неделе "старая синьора" сенсационно вылетела из Лиги Чемпионов, дома проиграв "Вильярреалу" со счётом 0:3.

В Серии А "Ювентус" идёт на четвёртом месте, набрав 56 очков в 29 турах.

Аллегри вернулся в команду прошлым летом, заключив контракт до 2025 года с зарплатой 9 миллионов евро за сезон.

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