"Ювентус" определился с будущим де Лигта

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"Ювентус" определился с будущим де Лигта

Защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт, несмотря на все спекуляции вокруг своего будущего, не покинет клуб летом.

Сообщается, что продажа 20-летнего голландца не входит в планы "старой синьоры", которая в июле прошлого года заплатила за него 85,5 миллионов евро.

Напомним, что интерес к перспективному центрбеку проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

В дебютном сезоне в составе "Ювентуса" де Лигт забил 2 гола в 27 матчах.

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