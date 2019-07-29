"Ювентус" определился с будущим Дибалы

"Ювентус" готов расстаться с нападающим Паулом Дибалой.

Как сообщает Goal.com, руководство уже уведомило агента футболиста, что клуб готов продать игрока, если получит достойное предложение.

Сам игрок хочет встретиться с тренером команды Маурицио Сарри и по итогам их разговора принять решение.

Напомним, что главным претендентом на Дибалу считается "Манчестер Юнайтед".

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