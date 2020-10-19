"Ювентус" определился с будущим Дибалы

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"Ювентус" определился с будущим Дибалы

Туринский "Ювентус" хочет сохранить в составе нападающего Пауло Дибалу, утверждает Tuttosport.

По информации источника, в планах "старой синьоры" заключить новый контракт с аргентинцем до конца календарного года.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по окончании следующего сезона.

26-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 228 матчей, забил 95 голов и сделал 38 ассистов.

Не пропустите: У Дибалы произошел конфликт с руководством "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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