"Ювентус" определился с будущим Игуаина

Руководство туринского "Ювентуса" приняло важное решение касательно будущего нападающего Гонсало Игуаина.

По информации La Gazzetta dello Sport, боссы "старой синьоры" передумали продавать аргентинца. Он получит шанс закрепиться в составе и не покинет клуб до конца сезона.

Тем не менее, следующим летом руководители "бьянконери" вернутся к вопросу с возможным трансфером форварда.

Напомним, что "Ювентус" купил Игуаина в 2016 году у "Наполи" за 90 миллионов евро. Его контракт рассчитан ещё на два сезона.

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