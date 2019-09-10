"Ювентус" определился с будущим Игуаина
Руководство туринского "Ювентуса" приняло важное решение касательно будущего нападающего Гонсало Игуаина.
По информации La Gazzetta dello Sport, боссы "старой синьоры" передумали продавать аргентинца. Он получит шанс закрепиться в составе и не покинет клуб до конца сезона.
Тем не менее, следующим летом руководители "бьянконери" вернутся к вопросу с возможным трансфером форварда.
Напомним, что "Ювентус" купил Игуаина в 2016 году у "Наполи" за 90 миллионов евро. Его контракт рассчитан ещё на два сезона.
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