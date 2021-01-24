"Ювентус" определился с будущим Маккенни

Туринский "Ювентус" намерен выкупить трансфер американского полузащитника "Шальке" Уэстона Маккенни, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб заплатит за футболиста 18,5 миллионов евро. Маккенни подпишет с "Ювентусом" контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Маккенни провел за "Ювентус" 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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