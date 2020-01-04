"Ювентус" определился с будущим Рабьо
Туринский "Ювентус" решил сохранить в составе полузащитника Адриана Рабьо, сообщает Goal.com.
По информации источника, руководство и тренерский штаб "старой синьоры" считают, что француз ещё сможет себя проявить, в том числе в этом сезоне.
Напомним, что интерес к 24-летнему хавбеку проявляют "Арсенал", "Эвертон" и "Лион".
Рабьо присоединился к "Ювентусу" прошлым летом на правах свободного агента, сыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11