"Ювентус" определился с будущим Рабьо

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"Ювентус" определился с будущим Рабьо

Туринский "Ювентус" решил сохранить в составе полузащитника Адриана Рабьо, сообщает Goal.com.

По информации источника, руководство и тренерский штаб "старой синьоры" считают, что француз ещё сможет себя проявить, в том числе в этом сезоне.

Напомним, что интерес к 24-летнему хавбеку проявляют "Арсенал", "Эвертон" и "Лион".

Рабьо присоединился к "Ювентусу" прошлым летом на правах свободного агента, сыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался.

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