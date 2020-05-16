"Ювентус" определился с будущим Рабьо

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"Ювентус" определился с будущим Рабьо

Туринский "Ювентус" намерен летом избавиться от полузащитника Адриана Рабьо, сообщает Get French Football News.

По информации источника, в "старой синьоре" недовольны игрой скандального француза и его отказом идти на сокращение зарплаты.

Итальянский клуб готов продать хавбека за 35 миллионов евро или обменять его на другого игрока.

Сам Рабьо хочет перейти в "Эвертон", но "ириски" вряд ли потянут его оклад. Другие варианты - "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

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