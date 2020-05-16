"Ювентус" определился с будущим Рабьо
Туринский "Ювентус" намерен летом избавиться от полузащитника Адриана Рабьо, сообщает Get French Football News.
По информации источника, в "старой синьоре" недовольны игрой скандального француза и его отказом идти на сокращение зарплаты.
Итальянский клуб готов продать хавбека за 35 миллионов евро или обменять его на другого игрока.
Сам Рабьо хочет перейти в "Эвертон", но "ириски" вряд ли потянут его оклад. Другие варианты - "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: "Ньюкасл" хочет подписать трех футболистов "Ювентуса". | http://soccernews.ru
главное
-
Три клуба поборются за защитника "Локомотива" Кверквелию
-
Роберто Карлос не попал в символическую сборную "Анжи" за всю историю по версии болельщиков
-
L'Equipe: Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал" летом
-
Главный тренер "Сочи": "Рады, что Кокорин останется с нами до фактического завершения сезона"
-
Стал известен долг "Ромы"
Лента новостей
-
Тимо Вернер рассматривает два варианта продолжения карьеры
-
Экс-хавбек "Сатурна" Левченко рассказал, почему не хочет жить в России или Украине
-
Месси снялся в клипе пуэрториканского рэпера
-
Cегодня стартует Бундеслига! Чего ждать от главного противостояния дня - "Боруссия" Дортмунд против "Шальке"?
-
"Марсель" рассматривает четырёх кандидатов на замену Виллаш-Боашу
-
"Ювентус" определился с будущим Рабьо
-
Уткин объяснил, почему "Локомотив" не мог красиво расстаться с Сёминым
-
ПСЖ и ещё три французских клуба могут провести товарищеский турнир в июле
-
"Локомотив" намерен продлить контракт с основным защитником
-
Бернарду Силва рассказал, чем его раздражает Роналду
-
Алиев проведёт боксёрский поединок с украинским актёром
-
Три клуба поборются за защитника "Локомотива" Кверквелию
-
Роберто Карлос не попал в символическую сборную "Анжи" за всю историю по версии болельщиков
-
Радослав Ковач готов возглавить "Спартак"
-
Защитник "Аякса" Дест сделал выбор между "Баварией" и "Барселоной"
-
В "Локомотиве" отреагировали на требование фанатов отправить в отставку руководство клуба
-
Гюндоган включил Зидана, Роналдиньо и Месси в команду мечты, Роналду - нет
-
"Аякс" назвал лучшего игрока года
-
Вингер "Шальке" готов перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Сёмин рассказал о своём отношении к возобновлению РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16