"Ювентус" определился с будущим Роналду
Фото твиттер "Ювентуса"
Туринский "Ювентус" передумал продавать форварда Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна.
Будущее 36-летнего португальца прокомментировал спортивный директор клуба Фабио Паратичи.
"Мы решили сохранить Роналду. Он лучший игрок в мире, и мы крепко держимся за него", - цитирует функционера Goal.com.
Напомним, что контракт между звёздным нападающим и "старой синьорой" рассчитан ещё на один сезон.
Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, сыграл 123 матча, забил 95 голов и сделал 22 ассиста.
Не пропустите: Роналду вручили футболку с надписью G.O.A.T и числом 770. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17