"Ювентус" определился с будущим Роналду

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"Ювентус" определился с будущим Роналду

Фото твиттер "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" передумал продавать форварда Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна.

Будущее 36-летнего португальца прокомментировал спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

"Мы решили сохранить Роналду. Он лучший игрок в мире, и мы крепко держимся за него", - цитирует функционера Goal.com.

Напомним, что контракт между звёздным нападающим и "старой синьорой" рассчитан ещё на один сезон.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, сыграл 123 матча, забил 95 голов и сделал 22 ассиста.

Не пропустите: Роналду вручили футболку с надписью G.O.A.T и числом 770. | http://soccernews.ru
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