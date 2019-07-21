"Ювентус" определился с ценой на форварда Кина

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"Ювентус" определился с ценой на форварда Кина
"Ювентус" готов продать нападающего Мойсе Кина в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб оценивает форварда в 30 миллионов евро. Но при этом туринцы хотят сохранить за собой возможность обратного трансфера за 40 миллионов. Интерес к игроку проявляют "Барселона", "Интер", "Арсенал", "Севилья", "Эвертон" и дортмундская "Боруссия".

В минувшем сезоне 19-летний Кин провел за "Ювентус" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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