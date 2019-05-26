"Ювентус" определился с ценой на Манджукича

Туринский "Ювентус" может расстаться с хорватским нападающим Марио Манджукичем в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб не исключает возможность продажи форварда за 15 миллионов евро. Впрочем, будущее игрока решит новый главный тренер команды. Интерес к хорвату проявляют дортмундская "Боруссия" и два китайских клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний Манджукич провел за "Ювентус" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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