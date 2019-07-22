"Ювентус" определился с ценой на Матюиди

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"Ювентус" определился с ценой на Матюиди

"Ювентус" готов продать французского полузащитника Блеза Матюиди в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport. 

По сведениям издания, туринский клуб согласен расстаться с футболистом за 25 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют "Монако", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". Сам хавбек также готов рассмотреть предложения от других клубов.

Матюиди перешел в "Ювентус" из ПСЖ летом 2017 года за 25 миллионов евро. Всего за туринский клуб он провел 88 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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