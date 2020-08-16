"Ювентус" определился с ценой на Пауло Дибалу

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"Ювентус" определился с ценой на Пауло Дибалу

Туринский "Ювентус" может продать аргентинского нападающего Пауло Дибалу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб оценивает футболиста в 90-100 миллионов евро. Руководству "Ювентуса" необходимы средства на усиление состава в летнее трансферное окно, так как на этом настаивает новый главный тренер клуба Андреа Пирло.

26-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего за туринский клуб он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 95 голов и отдал 38 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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