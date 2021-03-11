"Ювентус" определился с ценой на Роналду

Туринский "Ювентус" готов продать в летнее трансферное окно португальского нападающего Криштиану Роналду за 60 миллионов евро, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, итальянский клуб решил расстаться с футболистом, чтобы облегчить зарплатную ведомость, так как форвард получает 55 миллионов евро в год с учетом налогов. Если продать португальца не удастся, то он останется в клубе до конца контракта, который истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал четыре результативные передачи.

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