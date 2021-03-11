"Ювентус" определился с ценой на Роналду
Туринский "Ювентус" готов продать в летнее трансферное окно португальского нападающего Криштиану Роналду за 60 миллионов евро, сообщает Sport Mediaset.
По сведениям издания, итальянский клуб решил расстаться с футболистом, чтобы облегчить зарплатную ведомость, так как форвард получает 55 миллионов евро в год с учетом налогов. Если продать португальца не удастся, то он останется в клубе до конца контракта, который истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал четыре результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17