"Ювентус" определился с датой презентации Роналду

Теги ювентусреал мадридкриштиану роналду

"Ювентус" определился с датой презентации РоналдуТуринский "Ювентус" уже определился с датой презентации ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду своим игроком.

Так, по сведениям fichajes.com, который ссылается на португальские СМИ, о переходе 33-летнего нападающего "сливочных" в стан "старой синьоры" может быть объявлено уже сегодня. Представить же пятикратного обладателя "Золотого мяча" перед своими болельщиками чемпион Италии планирует уже в ближайшую субботу.

Напомним,  "Ювентус" и "Реал" достигли соглашения по трансферу Роналду. | soccernews.ru

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