"Ювентус" определился с датой презентации Роналду

Туринский "Ювентус" уже определился с датой презентации ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду своим игроком.

Так, по сведениям fichajes.com, который ссылается на португальские СМИ, о переходе 33-летнего нападающего "сливочных" в стан "старой синьоры" может быть объявлено уже сегодня. Представить же пятикратного обладателя "Золотого мяча" перед своими болельщиками чемпион Италии планирует уже в ближайшую субботу.

Напомним, "Ювентус" и "Реал" достигли соглашения по трансферу Роналду. | soccernews.ru