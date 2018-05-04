"Ювентус" определился с дублёром для Щесны

"Ювентус" определился с дублёром для Войцеха Щесны, который после ухода Джанлуиджи Буффона станет основным вратарём команды.

Как сообщает Football Italia, в стане "бьянконери" считают, что идеальной подменой для польского стража ворот станет голкипер "Болоньи" Антонио Миранте, который является воспитанником туринцев.

В этом сезоне 34-летний Миранте сыграл за "Болонью" 32 матча, в которых пропустил 44 гола.

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