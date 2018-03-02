"Ювентус" определился с главной трансферной целью на лето

Туринский "Ювентус" определился с главной трансферной целью на следующее лето, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "бьянконери" хотят купить правого защитника "Арсенала" Эктора Бельерина, за которого придётся заплатить не менее 50 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний испанский фулбек сыграл за "канониров" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи.

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