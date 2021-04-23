"Ювентус" определился с главной трансферной целью на лето
Фото твиттер Мануэля Локателли
Туринский "Ювентус" во время летнего трансферного окна отдаст предпочтение усилению полузащиты.
По информации Calciomercato, главной целью "старой синьоры" станет хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли.
За 23-летнего итальянца потенциальному покупателю придётся заплатить около 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Локателли сыграл за "Сассуоло" 28 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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|Команда
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|О
|1
|Ювентус
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|2
|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
|57
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17