"Ювентус" определился с главной трансферной целью на лето

Фото твиттер Мануэля Локателли

Туринский "Ювентус" во время летнего трансферного окна отдаст предпочтение усилению полузащиты.

По информации Calciomercato, главной целью "старой синьоры" станет хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли.

За 23-летнего итальянца потенциальному покупателю придётся заплатить около 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Локателли сыграл за "Сассуоло" 28 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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