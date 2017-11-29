Туринский "Ювентус" определился с кандидатами на усиление своего правого фланга обороны, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "старая сеньора" интересуется Маттео Дармианом из английского "Манчестер Юнайтед" и Сильваном Видмером из "Удинезе". Трансфер кого-то из этих игроков "Юве" планирует совершить уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, Пьянич назвал главную цель "Ювентуса" на сезон. | soccernews.ru