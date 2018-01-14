"Ювентус" определился с кандидатами на замену Алексу Сандро

Теги ювентусалекс сандровенделлхосе гайя

"Ювентус" определился с кандидатами на замену Алексу СандроТуринский "Ювентус" определился с потенциальными кандидатами на замену своему защитнику Алексу Сандро, который входит в сферу интересов лондонского "Челси" и французского ПСЖ.

Как информирует Tuttosport, в случае расставания с 26-летним бразильцем, "старая сеньора" постарается подписать кого-то из следующих игроков: Венделла ("Байер"), Эмерсона Палмери ("Рома") или Хосе Гайю ("Валенсия").

Напомним, "Ювентус" проявляет интерес к нападающему из КНДР. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов