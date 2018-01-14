"Ювентус" определился с кандидатами на замену Алексу Сандро

Туринский "Ювентус" определился с потенциальными кандидатами на замену своему защитнику Алексу Сандро, который входит в сферу интересов лондонского "Челси" и французского ПСЖ.

Как информирует Tuttosport, в случае расставания с 26-летним бразильцем, "старая сеньора" постарается подписать кого-то из следующих игроков: Венделла ("Байер"), Эмерсона Палмери ("Рома") или Хосе Гайю ("Валенсия").

Напомним, "Ювентус" проявляет интерес к нападающему из КНДР. | soccernews.ru