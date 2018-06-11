"Ювентус" определился с кандидатами на замену Игуаину

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"Ювентус" определился с кандидатами на замену ИгуаинуТуринский "Ювентус" определился с кандидатами на замену своему форварду Гонсало Игуаину, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, альтернативами 30-летнему нападающему "старая синьора" выбрала Альваро Морату из лондонского "Челси" и Антони Мартиаля из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ювентус" готовит предложение по Головину. | soccernews.ru

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