"Ювентус" определился с кандидатами на замену Игуаину

Туринский "Ювентус" определился с кандидатами на замену своему форварду Гонсало Игуаину, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, альтернативами 30-летнему нападающему "старая синьора" выбрала Альваро Морату из лондонского "Челси" и Антони Мартиаля из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ювентус" готовит предложение по Головину. | soccernews.ru