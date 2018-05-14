"Ювентус" определился с кандидатом на замену Буффону

Туринский "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Джанлуиджи Буффону.

Так, по сведениям 90min.com, главной альтернативой своей легенде "старая синьора" определила вратаря "Дженоа" Маттиа Перина. За 25-летнего стража ворот "грифонов" чемпионы Италии будут готовы выложить 12 миллионов евро.

Напомним, Маротта исключил трансфер Доннаруммы в "Ювентус". | soccernews.ru