"Ювентус" определился с кандидатом на замену Буффону

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"Ювентус" определился с кандидатом на замену БуффонуТуринский "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Джанлуиджи Буффону.

Так, по сведениям 90min.com, главной альтернативой своей легенде "старая синьора" определила вратаря "Дженоа" Маттиа Перина. За 25-летнего стража ворот "грифонов" чемпионы Италии будут готовы выложить 12 миллионов евро.

Напомним, Маротта исключил трансфер Доннаруммы в "Ювентус". | soccernews.ru

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