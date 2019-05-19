"Ювентус" определился с новым тренером

Наставник "Лацио" Симоне Индзаги может возглавить "Ювентус".

Как сообщает Football Italia, руководство "старой синьоры" остановилось на кандидатуре 43-летнего итальянца, который недоволен ситуацией в римском клубе и готов покинуть его.

Соглашение Индзаги с "Лацио" рассчитано до 2020 года. Напомним, что в шорт-лист "Ювентуса" также входят Антонио Конте и Маурицио Сарри.

Последние пять лет "Ювентус" возглавлял Массимилиано Аллегри, при котором клуб выиграл 11 трофеев.

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