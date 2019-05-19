"Ювентус" определился с новым тренером

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"Ювентус" определился с новым тренером

Наставник "Лацио" Симоне Индзаги может возглавить "Ювентус".

Как сообщает Football Italia, руководство "старой синьоры" остановилось на кандидатуре 43-летнего итальянца, который недоволен ситуацией в римском клубе и готов покинуть его.

Соглашение Индзаги с "Лацио" рассчитано до 2020 года. Напомним, что в шорт-лист "Ювентуса" также входят Антонио Конте и Маурицио Сарри.

Последние пять лет "Ювентус" возглавлял Массимилиано Аллегри, при котором клуб выиграл 11 трофеев.

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Комментарии

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arturkudryavtsev

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,если такой ьудет поворот,то в чем смысл увольнения Аллегри,Аллегри более тактически гибок,имеет опыт в еврокубках,да и просто он надежнее,а Индзаги тренер-загадка,очень нестабилен и уж лучше было оставить Аллегри или сейчас возвращать Конте,хотя мне лично кажется,что будет все наоборот!

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Карыч
Карыч

Конечно. И ты лично обсудил этот вопрос с руководством старой пердухи. Они согласились и даже решили изменить цвет формы с чёрно-белой на мухоморную. Даже Индзаги согласился работать под твоим началом! Хе-хе...

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