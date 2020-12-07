"Ювентус" определился с одним из вариантов на замену Газизову

Новым генеральным директором "Спартака" может стать Александр Атаманенко, который в данный момент занимает в московском клубе пост директора по коммерции и стратегии, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, Атаманенко является одним из кандидатов на замену Шамилю Газизову, который, скорее всего, покинет "Спартак" в ближайшее время.

Также генеральным директором "Спартака" может стать подруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. Впрочем, она пока не определилась насчет возможного вступления в должность.

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