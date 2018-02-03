"Ювентус" определился с первым летним трансфером

"Ювентус" хочет приобрести хавбека "Атлетико" Янника Феррейру Карраско.

Как сообщает Football Espana, туринцы пытались заполучить игрока этой зимой, однако "Атлетико" сохранил футболиста для борьбы в Примере и Лиге Европы.

Отметим, что клаусула Карраско составляет 100 миллионов евро.

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