"Ювентус" определился с первым летним трансфером
"Ювентус" намерен летом вернуть нападающего Риккардо Орсолини, который выступает за "Болонью", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, туринский клуб имеет возможность совершить обратный трансфер игрока за 22 миллиона евро. Также "Юве" может выкупить игрока летом 2021 года, но уже за 30 миллионов евро.
Орсолини перешел в "Болонью" летом 2019 года за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел за болонский клуб 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Роналду высказался о 50-м голе в составе "Ювентуса". | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" вновь потеряла Дембеле из-за травмы
-
Неймар отпраздновал день рождения за 2 дня до матча ПСЖ
-
"Ростов" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Карпиным
-
Луис Адриано готов изучить предложения "Зенита" и ЦСКА
-
Моуринью обыграл Гвардиолу с двух ударов! Или почему "Манчестер Сити" стал удобным соперником для "Тоттенхэма"
Лента новостей
-
Месси и Пике поругались на тренировке "Барселоны"
-
Экс-игрок "Реала" назвал Симеоне неправильным тренером для Фелиша
-
ЦСКА нацелился на форварда английского клуба
-
"Зенит" приравнял зарплату Кокорина к минимальной оплате труда
-
"Барселона" вновь потеряла Дембеле из-за травмы
-
"Ювентус" определился с первым летним трансфером
-
Лэмпард высказался о сроках восстановления Пулишича
-
"Атлетико" нацелился на звездного воспитанника "Манчестер Юнайтед"
-
Неймар отпраздновал день рождения за 2 дня до матча ПСЖ
-
"Ростов" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Карпиным
-
Луис Адриано рассказал, почему Педро Роша не смог заиграть в "Спартаке"
-
В Италии назвали имя лучшего тренера года
-
В "Спартаке" назвали сроки восстановления травмированного Шюррле
-
Sport24 назвал причину травмы Антона Миранчука
-
1
В Дагестане произошла массовая драка во время футбольного матча
-
Неймару грозит серьезное наказание за оскорбление арбитра
-
"Зенит" показал фотографию первого женского состава команды
-
2
Руководство ПСЖ встретилось с Мбаппе, чтобы обсудить его поведение
-
Семшов рассказал подробности вооруженного ограбления его дома в Подмосковье
-
"Надеюсь, он примет правильное решение". Ротенберг высказался о возможном переходе Кокорина в "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|21
|49
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|21
|30
|10
|Болонья
|22
|30
|11
|Наполи
|21
|27
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15