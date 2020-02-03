"Ювентус" определился с первым летним трансфером

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"Ювентус" определился с первым летним трансфером

"Ювентус" намерен летом вернуть нападающего Риккардо Орсолини, который выступает за "Болонью", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб имеет возможность совершить обратный трансфер игрока за 22 миллиона евро. Также "Юве" может выкупить игрока летом 2021 года, но уже за 30 миллионов евро.

Орсолини перешел в "Болонью" летом 2019 года за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел за болонский клуб 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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