"Ювентус" определился с первым приобретением на лето

Теги ювентусбавария мюнхендуглас коста

"Ювентус" определился с первым приобретением на летоТуринский "Ювентус" определился со своим первым приобретением на ближайшее лето, информирует Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, первым подписантом "старой синьоры" по окончанию текущего сезона станет вингер мюнхенской "Баварии" Дуглас Коста. Руководство чемпионов Италии решило воспользоваться правом выкупа контракта 27-летнего игрока, который текущий сезон на правах аренды проводит как раз в стане "Юве". Трансфер бразильца обойдется "зебрам" в 46 миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" контактирует с топовым нападающим. | soccernews.ru

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