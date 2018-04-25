"Ювентус" определился с первыми двумя приобретениями на лето

Теги ювентусливерпульхуан бернатбавария мюнхенэмре джан

"Ювентус" определился с первыми двумя приобретениями на летоТуринский "Ювентус" определился со своими первыми двумя приобретениями на ближайшее лето, информирует fichajes.com.

Так. по сведениям источника, приоритетными трансферными целями для "старой синьоры" на ближайший месяц стал защитник мюнхенской "Баварии" Хуан Бернат и полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан. Второй может достаться чемпиону Италии совершенно бесплатно, так как срок действия его контракта с "красными" рассчитан до конца июня текущего года.

Напомним, фанаты "Ювентуса" выбрали нового тренера для команды. | soccernews.ru

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