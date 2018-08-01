"Ювентус" определился с потенциальной заменой для Пьянича

Туринский "Ювентус" определился с потенциальной заменой своему ведущему полузащитнику Миралему Пьяничу, который, по слухам, может сменить команду уже этим летом.

Так, по сведениям Calciomercato, в случае расставания с боснийцем, "старая синьора" будет готова предпринять попытки подписать ключевого хавбека лондонского "Челси" Н'Голо Канте.