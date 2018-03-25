"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Теги ювентуслациосергей милинкович-савич

"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на летоТуринский "Ювентус" определился со своей приоритетной трансферной целью на ближайшее лето, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона главные силы "старой сеньоры" будут направлены на приобретение полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. Трансфер 23-летнего хавбека "орлов" может обойтись чемпиону Италии примерно в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Лацио".

Напомним, Матюиди поделился ожиданиями от противостояния "Ювентуса" с "Реалом". | soccernews.ru

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