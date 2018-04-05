"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето
Туринский "Ювентус" определился со своей приоритетной трансферной целью на лето, информирует Corriere dello Sport.
Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "старая синьора" намерена бросить все свои усилия на подписание форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Чемпион Италии рассчитывает в борьбе за француза обойти каталонскую "Барселону", которая называется главным претендентом на игрока.
В нынешнем сезоне Гризманн забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач в 38 матчах за "Атлетико".
Напомним, Дешам высказался о своем возможном возвращении в "Ювентус". | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
-
В победу сборной России на ЧМ-2018 верят лишь 4 процента россиян
-
Раш: "Салах может встать в один ряд с Месси и Роналду"
-
Чех: "Должны были забивать больше в ворота ЦСКА"
-
Сорокин: "Мутко по-прежнему вовлечен в процессы организации ЧМ-2018"
-
Гарсия: "Исход противостояния с "Лейпцигом" все еще не ясен"
-
Гаттузо пообещал вернуть "Милану" былую славу
-
Оспина и Мхитарян не сыграют против "Саутгемптона"
-
Витсель: "Думаю, что мы провели хорошую работу в "Зените"
-
Лулич: "Мы отлично реагировали на пропущенные голы от "Зальцбурга"
-
Компани: "У нас есть один шанс выиграть в Лиге Чемпионов"
-
Бельерин: "Отправимся в Россию на позитиве"
-
Джан рискует пропустить ЧМ-2018
-
ПСЖ сразится с "Сент-Этьеном" в стартовом матче 32 тура Лиги 1
-
Турнир прогнозов: анонс 45 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 44 тура
-
Венгер: "ЦСКА доставил проблемы "Арсеналу", нам было непросто"
-
Ляказетт: "Я вернулся, все отлично"
-
Шатов: "Я сыграю за "Краснодар", а не против "Зенита"
-
Рэмзи: "Арсенал" пока не обеспечил себе выход в полуфинал Лиги Европы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|76
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|67
|3
|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|30
|62
|5
|Вильярреал
|30
|47
|6
|Бетис
|30
|46
|7
|Севилья
|30
|46
|8
|Жирона
|30
|44
|9
|Сельта Виго
|30
|40
|10
|Эйбар
|30
|40
|11
|Хетафе
|30
|39
|12
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|13
|Эспаньол
|30
|36
|14
|Леганес
|30
|36
|15
|Реал Сосьедад
|30
|34
|16
|Алавес
|30
|32
|17
|Леванте
|30
|28
|18
|Лас Пальмас
|30
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|30
|20
|20
|Малага
|30
|17