"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Теги ювентусбарселонаатлетико мадридантуан гризманн

"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на летоТуринский "Ювентус" определился со своей приоритетной трансферной целью на лето, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "старая синьора" намерена бросить все свои усилия на подписание форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Чемпион Италии рассчитывает в борьбе за француза обойти каталонскую "Барселону", которая называется главным претендентом на игрока.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач в 38 матчах за "Атлетико".

Напомним, Дешам высказался о своем возможном возвращении в "Ювентус". | soccernews.ru

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