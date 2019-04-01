"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Теги реал мадридювентусрафаэль варантрансферы

"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Летом туринский "Ювентус" приложит максимум усилий для покупки защитника "Реала" Рафаэля Варана, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" сделала французского центрбека своей приоритетной трансферной целью после того, как стало понятно, что Маттейс де Лигт выбрал "Барселону".

Конкуренцию итальянскому клубу составит "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне 25-летний Варан сыграл за "Реал" 35 матчей и забил 2 гола. Его контракт со "сливочными" рассчитан до 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

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