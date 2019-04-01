"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето
Летом туринский "Ювентус" приложит максимум усилий для покупки защитника "Реала" Рафаэля Варана, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, "старая синьора" сделала французского центрбека своей приоритетной трансферной целью после того, как стало понятно, что Маттейс де Лигт выбрал "Барселону".
Конкуренцию итальянскому клубу составит "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне 25-летний Варан сыграл за "Реал" 35 матчей и забил 2 гола. Его контракт со "сливочными" рассчитан до 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.
Не пропустите: "Ювентус" ответил "Роме" на предложение обменять Игуаина на Джеко. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Адвокат Новосельцевой: "Ивану должно быть стыдно прятаться в кустах от беременной жены"
-
Принадлежащий "Реалу" Хакими пропустит остаток сезона
-
1
"Реал" договорился о переходе бразильского форварда Гильерме
-
О трансфере де Лигта в "Барселону" может быть объявлено до матчей "Аякса" с "Ювентусом"
-
Мелкадзе отказался продлевать контракт со "Спартаком"
-
Педро интересен двум топ-клубам Серии А
-
7
Навальный - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Устроили из правосудия какую-то гадкую клоунаду, дело не стоит выеденного яйца"
-
"Ювентус" назвал стоимость Алекса Сандро
-
Уэлбек может остаться в "Арсенале"
-
Будущее всего Китая. Как У Лэй из "Эспаньола" делает историю
-
Три клуба поборются за Домагоя Виду
-
Мелкадзе покинет "Спартак"
-
"Аякс" нацелился на игрока сборной Аргентины
-
"Челси" отложил переговоры с Хадсоном-Одои о продлении контракта
-
"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый дерби с ЦСКА
-
Балотелли выдвинул ультиматум "Марселю"
-
Руни забил фантастический гол в матче МЛС
-
"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
11
Папа Римский призвал не боготворить Месси
-
Стала известна степень серьёзности травмы Дибалы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22