"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Теги ювентусманчестер юнайтедбрешиясандро тоналиполь погбатрансферы

"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Стало известно, какой трансфер станет приоритетным для туринского "Ювентуса" во время летнего межсезонья.

По информации Calciomercato, "старая синьора" намерена приложить максимум усилий для покупки полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Кроме того, "зебры" внимательно следят за прогрессом хавбека "Брешии" Сандро Тонали. Приобретение перспективного итальянца летом также нельзя исключать.

Напомним, что Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, сыграл 178 матчей и забил 34 гола.

Не пропустите: "Андерлехт" арендовал Пьяцу у "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Антон Миранчук может пропустить остаток сезона

Антон Миранчук может пропустить остаток сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 70
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов