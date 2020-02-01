"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето
Стало известно, какой трансфер станет приоритетным для туринского "Ювентуса" во время летнего межсезонья.
По информации Calciomercato, "старая синьора" намерена приложить максимум усилий для покупки полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Кроме того, "зебры" внимательно следят за прогрессом хавбека "Брешии" Сандро Тонали. Приобретение перспективного итальянца летом также нельзя исключать.
Напомним, что Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, сыграл 178 матчей и забил 34 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17