"Ювентус" определился с приоритетной заменой для Буффона

Теги ювентусджанлуиджи буффонкепа аррисабалагаатлетик бильбао

"Ювентус" определился с приоритетной заменой для БуффонаТуринский "Ювентус" определился с приоритетной заменой для своего голкипера Джанлуиджи Буффона, который следующим летом завершит карьеру игрока.

Так, по сведениям испанской прессы, своего легендарного вратаря "старая сеньора" планирует заменить Кепой Аррисабалагой из "Атлетика" (Бильбао). При этом "Юве" планирует подписать 23-летнего испанца бесплатно, рассчитывая, что игрок в оставшееся до лета 2018-го года время не продлит контракт со своим клубом.

Напомним, также на Аррисабалагу претендует мадридский "Реал".

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