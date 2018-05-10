"Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Аллегри

Теги ювентусмассимилиано аллегризинедин зиданреал мадрид

"Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену АллегриТуринский "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Массимилиано Аллегри, который может покинуть клуб по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям испанской прессы, "старая синьора" намерена предпринять попытки переманить на "Альянц Стэдиум" наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана. В стане чемпионов Италии рассчитывают, что возможное поражение королевского клуба в финале Лиги Чемпионов может поспособствовать уходу французского специалиста с "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, вчера "Ювентус" выиграл Кубок Италии. | soccernews.ru

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