"Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Буффону
Туринский "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену своему основному голкиперу Джанлуиджи Буффону.
Как информирует испанская пресса, заменить своего легендарного игрока "старая сеньора" планирует вратарем каталонской "Барселоны" Яспером Силлессеном, трансфер которого может обойтись итальянскому гранду в 15-18 миллионов евро.
Напомним, Буффон пропустил 500-й гол в играх за "Ювентус". | soccernews.ru
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