"Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Буффону

Теги барселонаджанлуиджи буффонювентусяспер силлессен

"Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену БуффонуТуринский "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену своему основному голкиперу Джанлуиджи Буффону.

Как информирует испанская пресса, заменить своего легендарного игрока "старая сеньора" планирует вратарем каталонской "Барселоны" Яспером Силлессеном, трансфер которого может обойтись итальянскому гранду в 15-18 миллионов евро.

Напомним, Буффон пропустил 500-й гол в играх за "Ювентус". | soccernews.ru

комментарии
Иван

noname на замену,но есть 1 но,в клубе есть уже запасной вратарь,значит они планируют купить Силлисена после того как поиграет Щесный?!Два или больше лет без топ голкиперов в такой команде?!!!И при этом в клубе играет такой великий вратарь...Наваса я бы ещё понял но год дать играть одному среднему голкиперу,и ещё неизвестно сколько другому среднему голкиперу...это просто вынос мозга...

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Иван

Лол,почти 30 летнего игрока на замену в основу ?!Я ожидал увидеть топ голкипера,ну или молодого супер перспективного вратаря (хотя на моей памяти есть только один вратарь которому нет 23 лет и он крутой-Ареоля,и ещё за Рулли можно было бы последить скаутам Ювентуса)Одних топ игроков во всём поле не хватит Юве!Пойми!Нужен топовый страж ворот!

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noname

Рили?На замену?!Щенсного для чего брали?

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