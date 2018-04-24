"Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Дибале

Туринский "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Пауло Дибале, информирует Rai Sport.

Так, по сведениям источника, в случае, если ближайшим летом "старая синьора" будет вынуждена расстаться с 24-летним аргентинцем, она будет готова предпринять попытки подписать нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, Каррера может возглавить "Ювентус". | soccernews.ru