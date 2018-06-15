"Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Игуаину

Теги ювентусэдинсон кавани гонсало игуаин

"Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену ИгуаинуТуринский "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Гонсало Игуаину, информирует Premium Sport.

По сведениям источника, "старая синьора" намерена расстаться с 30-летним аргентинцем этим летом. Главным кандидатом ему на замену чемпионы Италии уже определили ведущего бомбардира ПСЖ Эдинсона Кавани.

Напомним, "Ювентус" близок к подписанию Головина. | soccernews.ru

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