"Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Игуаину

Туринский "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Гонсало Игуаину, информирует Premium Sport.

По сведениям источника, "старая синьора" намерена расстаться с 30-летним аргентинцем этим летом. Главным кандидатом ему на замену чемпионы Италии уже определили ведущего бомбардира ПСЖ Эдинсона Кавани.

Напомним, "Ювентус" близок к подписанию Головина. | soccernews.ru