"Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Игуаину

Туринский "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Гонсало Игуаину, который может сменить клубную прописку этим летом.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, в случае, если 30-летний аргентинец таки покинет "Альянц Стэдиум", "старая синьора" предпримет попытки подписать ведущего бомбардира мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Напомним, "Ювентус" будет готов отпустить Пьянича в "Барселону" при одном условии. | soccernews.ru