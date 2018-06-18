"Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Игуаину

Теги ювентусгонсало игуаинроберт левандовски

"Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену ИгуаинуТуринский "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Гонсало Игуаину, который может сменить клубную прописку этим летом.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, в случае, если 30-летний аргентинец таки покинет "Альянц Стэдиум", "старая синьора" предпримет попытки подписать ведущего бомбардира мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Напомним, "Ювентус" будет готов отпустить Пьянича в "Барселону" при одном условии. | soccernews.ru

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