"Ювентус" определился с размером предложения по Милинковичу-Савичу

Туринский "Ювентус" определился с размером своего предложения по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу.

Так, по сведениям Sportitalia, этим летом "старая синьора" будет готова участвовать в гонке за 23-летним сербом. Однако она не намерена платить за серба более 80-ти миллионов евро, рассчитывая таким образом на то, что "орлы" будут готовы снизить цену на своего игрока, за которого они хотят получить не менее 100 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, "Ювентус" объявил цену на Игуаина. | soccernews.ru