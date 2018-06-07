"Ювентус" определился с размером предложения по Милинковичу-Савичу

Теги лациосергей милинкович-савичювентус

"Ювентус" определился с размером предложения по Милинковичу-СавичуТуринский "Ювентус" определился с размером своего предложения по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу.

Так, по сведениям Sportitalia, этим летом "старая синьора" будет готова участвовать в гонке за 23-летним сербом. Однако она не намерена платить за серба более 80-ти миллионов евро, рассчитывая таким образом на то, что "орлы" будут готовы снизить цену на своего игрока, за которого они хотят получить не менее 100 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, "Ювентус" объявил цену на Игуаина. | soccernews.ru

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