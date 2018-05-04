"Ювентус" определился с размером предложения по Морате

Туринский "Ювентус" определился с размером своего предложения по форварду лондонского "Челси" Альваро Морате.

Так, по сведениям Tuttosport, ближайшим летом за 25-летнего нападающего "арстократов" "старая синьора" готова будет выложить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мората забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач в 45 матчах за "Челси".

Напомним, "Ювентус" интересуется бразильцем Пакетой. | soccernews.ru