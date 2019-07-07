"Ювентус" определился с размером предложения по Погба

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"Ювентус" определился с размером предложения по Погба

"Ювентус" в ближайшее время сделает предложение по хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Как сообщает The Times, "старая синьора" готова выложить за француза 135 миллионов евро. В клубе надеются на то, что с приходом Погба у них вырастут шансы на победу в Лиге Чемпионов.

Напомним, что в услугах Погба также заинтересованы ПСЖ и "Реал".

Ранее сообщалось, что "МЮ" готов отпустить футболиста, но просит дождаться, пока клуб найдет ему замену.

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