"Ювентус" определился с размером предложения по Рэшфорду

Туринский "Ювентус" определился с размером предложения по нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "бьянконери" готовы заплатить за 20-летнего англичанина 74 миллиона евро.

Рэшфорд является воспитанником "МЮ", за основную команду выступает с 2016 года, сыграл 130 матчей, забил 33 гола и сделал 17 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года, однако в нём есть опция продления ещё на один сезон.

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