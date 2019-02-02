"Ювентус" определился с размером предложения по трансферу Марсело

Туринский "Ювентус" определился с размером предложения по трансферу защитника "Реала" Марсело, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "старая синьора" хочет купить 30-летнего бразильца следующим летом за 45 миллионов евро.

Самому футболисту итальянский клуб готов платить 12 миллионов евро в год.

Напомним, что контракт Марсело с "Реалом" рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне левый фулбек сыграл за "сливочных" 22 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Стали известны сроки восстановления Кьеллини. | http://soccernews.ru