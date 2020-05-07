"Ювентус" определился с размером предложения по Жоржиньо

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"Ювентус" определился с размером предложения по Жоржиньо

Туринский "Ювентус" попытается купить летом полузащитника Жоржиньо, сообщает The National.

По информации источника, главный тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри хочет воссоединиться с хавбеком, знакомым ему по работе в "Наполи" и "Челси".

За 28-летнего итальянца "Ювентус" готов заплатить 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл за "синих" 37 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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