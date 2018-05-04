"Ювентус" определился с размером своего предложения по Мартиалю

Туринский "Ювентус" определился с размером своего предложения по вингеру "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю.

Так, по сведениям Mirror, ближайшим летом "старая синьора" будет готова выложить за 22-летнего игрока "красных дьяволов" 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, за ситуацией с Мартиалем следит "Барселона". | soccernews.ru