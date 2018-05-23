"Ювентус" определился с размером своего предложения по Милинковичу-Савичу

Теги ювентуслациосергей милинкович-савич

"Ювентус" определился с размером своего предложения по Милинковичу-СавичуТуринский "Ювентус" определился с размером своего предложения по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, этим летом "старая синьора" вполне будет готова выложить за 23-летнего хавбека "орлов" порядка 80-100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, видеть серба в своей команде желает Аллегри. | soccernews.ru

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